G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kadrosunda görmek istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed'in Saint Etienne'e transferi tıkandı.

Fransız kulübü Saint Etienne, Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katmak için Zamalek'e teklif yapmıştı. Yapılan teklife önce olumlu yanıt veren Zamalek, devamında somut adımlar atmayınca Saint Etienne bu transferden vazgeçti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından verdiği demeçte İrfan Can Kahveci, Henry Onyekuru, Edin Visca ve Zamalek'in golcüsü Mostafa Mohamed'i de istediğini ifade etmişti.

99 MAÇTA 34 GOL ATTI

Mostafa Mohamed daha önce verdiği röportajlarda Avrupa'dan ve Türkiye'den gelen teklifleri değerlendirmek istediğini söylemişti. Mısır Premier Ligi'nde toplam 99 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 34 gol kaydetti.