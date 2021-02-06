G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı
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G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı

06.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:26

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip geldiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bize dostluktan bahşediyorsunuz oyuncularınız küfür ederek içeri giriyorlar" ifadelerini kullanarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.

Galatasaray yeni transfer Mostafa Mohamed'in attığı golle Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek liderlik koltuğunu kaparken, karşılaşma sonunda gerginlikler yaşandı.

Maç sonunda normalde Galatasaraylı taraftarların olduğu deplasman tribününe giderek kutlama yapan sarı kırmızılı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra protokole yanaştı.

Teknik Direktör Fatih Terim ile birlikte protokolde yer alan Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bize dostluktan bahşediyorsunuz oyuncularınız küfür ederek içeri giriyorlar" ifadelerini kullanarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a tepki gösterdi.

"BÖYLE Mİ DOST OLUNUR!"

Albayrak'ın "Biz dostuz" yanıtına cevap veren Koç, "Böyle mi dost olunuyor. Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, localarda yer alan taraftarların ettiği küfürlerden rahatsızlığını dile getirmişti.

ALİ KOÇ: YAPARSANIZ TEPKİ GÖRÜRSÜNÜZ

Stat çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Koç, "Çirkin görüntülere stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik. İçeri girmelerini rica ettik. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayacaksınız. Yaparsanız tepki görürsünüz. Mustafa başkan da zaten 'olmaması gerekirdi' dedi" ifadelerini kullandı.

G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı
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