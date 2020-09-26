G.Saray'ın eski yöneticileri Doğan ile Eliçin, seçim çağrısı yaptı
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G.Saray'ın eski yöneticileri Doğan ile Eliçin, seçim çağrısı yaptı

26.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:36
G.Saray'ın eski yöneticileri Doğan ile Eliçin, seçim çağrısı yaptı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan ile divan kurulu üyelerinden Gürkan Eliçin, olağanüstü seçimli genel kurul yapılması için kulübe ihtarname çekti.

Galatasaray'ın olağan Divan Kurulu'nda eski yöneticilerden Sedat Doğan ile divan kurulu üyesi Gürkan Eliçin seçim çağrısı yaptı.

Doğan ve Eliçin, 23 Mart 2019'daki mali kongrede yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibra edilmemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18 Aralık 2019 tarihli kararı doğrultusunda kulüp tüzüğünün 87/2. maddesi uyarınca, olağanüstü seçimli genel kurul toplantının yapılması için kulübe ihtarname gönderdi.

Ayrı ayrı çekilen ihtarnamelerde, yönetim kurulunun bugüne kadar genel kurulu toplantıya çağırmayarak görevini ihmal ettiği, yekisini aşarak faaliyette bulunduğu savunuldu.

"İDDİALARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ"

Toplantıda söz alan Sedat Doğan ve Gürkan Eliçin, yönetim kurulunu sert bir şekilde eleştirerek, bir an önce seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ihtarnamelerle ilgili olarak, "Bu ihtarnameleri, iddiaları şaşkınlıkla karşılıyoruz. Herhangi bir hukukçudan bir mütalaa alınsa, bunların hiçbirinin doğru olmadığı görülecektir. Gündem oluşturmaktan başka amacı olmadığı ortada" ifadelerini kullandı.

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