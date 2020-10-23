G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek
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G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek

23.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:46

Falcao'nun Monaco'dan nasıl bonservis bedeli ödenmeden transfer edildiği ortaya çıktı. Galatasaray eğer golcü futbolcuyu satarsa, kazanılan paranın yüzde 60'ı Fransız ekibinin kasasına girecek.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili "Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık" sözlerinin yankıları sürüyor.

Hürriyet Gazetesi'nde, o dönemde yönetiminin Falcao'yu almak için Monaco'yu nasıl ikna ettiği ve kulübün son 2 sezonda yaklaşık kaç forma satışı gerçekleştirdiğiyle ilgili detaylar yer aldı.

ÖZEL BİR MADDE KOYULDU

Öncelikle başkan ve yönetim, Kolombiyalı futbolcuya Galatasaray forması giydirmek için yaklaşık 1 ay yoğun mesai harcadı. Monaco ile yapılan uzun görüşme, pazarlık sonrasında Falcao, bonservis ödemeden transfer edildi. Ve Galatasaray transferi bedelsiz bitirebilmek için Ligue 1 ekibini sözleşmeye önemli bir madde koyarak ikna etti.

PARANIN %60'I MONACO'YA VERİLECEK

Falcao'nun bonservisinin yüzde 60'ı yine Monaco kulübüne verildi. Yani Kolombiyalı futbolcu ocak ayında ya da sezon sonunda kendisini halen transfer etmek isteyen Inter Miami'ye imza atarsa ödenecek bonservisin sadece yüzde 40'ın Galatasaray'ın kasasına girecek. Kalan yüzde 60'ı ise Monaco alacak.

1,5 YILDA 300 BİN FORMA

Forma satışı ve rakamlarına gelince... Galatasaray'ın A Takım forma tedarik sponsoru Nike, her zaman forma siparişlerini 1 sezon önce alıyor. Ve ilave sipariş de kabul etmiyor. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atmasının ardından son 1.5 yılda satılan toplam forma adedi 300 bin.

BU SEZON SİPARİŞ 150 BİN

Sarı-kırmızılılar 2019-20 sezonunda yaklaşık 200 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon için ise Nike'a 250 bin forma siparişi verdi. Ancak dünyaca ünlü firma bu siparişin 100 bin adete yakınını pandemi nedeniyle azalttı. 2020-21 sezonu için 150 bin adet forma siparişi alındı. Yeni sezon formaları ise aylar önce satışa çıktı. Galatasaray Kulübü, sezonun başlaması ile birlikte bugüne kadar tam 100 bin adet yeni sezon forması sattı. Yani bu sezon için belirlenen ve sipariş edilen 150 bin adet formanın 100 bini satıldı.

DROBGA VE SNEIJDER'DE BİLE 500 BİN OLMADI

Galatasaray Kulübü'nün tarihinde en yüksek forma satışı ise 2012-13 sezonunda gerçekleşti. Dünyaca ünlü iki yıldızı kadrosuna katan Galatasaray kulübü o dönemde Nike'tan rekor bir forma siparişinde bulundu. Hem Drogba'yı hem de Sneijder'ı kadrosuna katan Galatasaray, 500 bin adet forma sipariş etti. Ve o sezon 300 bin forma sattı.

G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek

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Haber Yorumları (3)
FETİ: Beceriden yoksun yönetimin transfer başarısı. En rahat gollerini penaltıdan atan adamı hangi şartlarla almışlar.
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GS: acı varmı acı elinde genç forvet var oynat olmasada bu kadar acı hissetmessen birde kalkmış kar ediyoruzz falan felan
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BRÜTÜS: Adamın son 3 sezondaki hali ortada iken, üstüne Abdurrahim Albayrak show yaparsa, ortaya, sinema filmi gibi senaryo çıkar. Sonu kötü biten ama. Digne ayrı bir başarısızlık senaryosu. Ne zaman ders alınacak. Gs tükendi. Ders alma çalışmaları bitmedi. Bjk ayrı hikaye. Lens, Lajic ve dahası. Çook yazık çook.
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