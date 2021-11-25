Galatasaray'da yolu gözlenen Sacha Boey sonunda dönüyor! Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Sacha Boey, Galatasaray'ın 30 Eylül'de oynadığı Marsilya maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. O tarihten bu yana tedavisi süren genç sağ bekin sahalara döneceği tarih belli oldu.

"2 HAFTA DAHA TEDAVİSİNE DEVAM EDECEK"

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan, A Spor'da yaptığı açıklamada Sacha Boey'nin dönüş tarihini verdi. Özcan, "Boey 2 hafta daha tedavisine devam edecek. Aralık ayında takıma dönecek" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet