Galatasaray'da yolu gözlenen Sacha Boey sonunda dönüyor! Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak - Haberler Spor
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Galatasaray'da yolu gözlenen Sacha Boey sonunda dönüyor! Aralık ayında takımla çalışmalara başlayacak

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Galatasaray'da sakatığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Sacha Boey sahalara geri dönüyor. Tedavisi için Fransa'da bulunan 21 yaşındaki sağ bekin, Aralık ayında Türkiye'ye gelerek takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Sacha Boey, Galatasaray'ın 30 Eylül'de oynadığı Marsilya maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. O tarihten bu yana tedavisi süren genç sağ bekin sahalara döneceği tarih belli oldu.

"2 HAFTA DAHA TEDAVİSİNE DEVAM EDECEK"

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan, A Spor'da yaptığı açıklamada Sacha Boey'nin dönüş tarihini verdi. Özcan, "Boey 2 hafta daha tedavisine devam edecek. Aralık ayında takıma dönecek" ifadelerini kullandı.

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