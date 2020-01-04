: G.Saray'da yeni transferlerin maliyeti yüzleri güldürdü

04.01.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:28

Galatasaray; Marcelo Saracchi'nin ve Henry Onyekuru'nun kiralanması için kulüpleri ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Saracchi transferinin mali detayları henüz netlik kazanmasa da Cimbom'un bu transfer için herhangi bir ücret ödemesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılılar Saracchi'nin yalnızca maaşını ödeyecek.

ONYEKURU'NUN MALİYETİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

G.Saray'dan dün akşam "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklaması yapıldı.

Skorer'in edindiği bilgilere göre Galatasaray ile Monaco arasındaki Henry Onyekuru anlaşmasının finansal detayları da belli oldu.

BEDELSİZ GELİYOR

Buna göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak ve sadece Fransız ekibinden aldığı ücretini karşılayacak. Monaco'ya Onyekuru için kiralama bedeli ödenmeyecek.

Fransız ekibi geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcuyu 13,5 milyon euro karşılığında Everton'dan kadrosuna katmıştı.

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