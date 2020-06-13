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Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi

İtalyan basını, Inter'den sezon sonu ayrılması beklenen Uruguaylı stoper Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olabileceğini duyurdu. Godin'in vatandaşı Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüpte oynaması transferde Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

13.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:13

Yeni sezonda Inter'den ayrılma ihtimaline kesin gözüyle bakılan Diego Godin'in seçenekleri arasında Galatasaray da gösterildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Inter'de teknik direktör Conte ile de sorunlar yaşayan ve Koronavirüs döneminde farklı bir ülkeye sıcak baktığını fakat Avrupa'da kalmak istediği kaydedildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Diego Godin'in İtalya'dan ayrılma ihtimaline karşılık seçenekleri arasında Galatasaray'ın da olduğu ve 1 yıllık kiralama formülü devrede. MLS Ligi'nden gelen teklifi reddeden Godin geleceği konusunda henüz karar vermedi. Ancak vatandaşı Fernando Muslera'dan dolayı Godin'in Galatasray'a yakın olduğu iddia edildi.

Diego Godin, Serie A'da Inter formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Diego Godin'in Inter ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
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