G.Saray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 19 Aralık'ta yapılacak

Galatasaray'da alınan seçim kararı sonrası Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarih, Bakanlık'tan alınan izin sonrası netleşti. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Aralık'ta yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa 26 Aralık'ta Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDULAR

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı' 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.