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G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi

Galatasaray Kulübü, Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone ve Fernando Muslera'nın son durumları hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Andone'nin iç yan bağlarında tama yakın, ön çapraz bağlarında ise kısmi yırtık tespit edildiğini, Muslera'nın ise 16 Haziran Salı günü ameliyat edileceğini açıkladı.

15.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:55

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanan Florin Andone ve Fernando Muslera'nın son durumları hakkında açıklama yaptı.

"ANDONE'DE KISMİ YIRTIK"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır." denildi.

"MUSLERA AMELİYAT OLACAK"

Açıklamanın devamında "Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Haber Yorumları (1)
HAYDARR: gs nin P si gitti geçmiş olsun buna en çok trabzonlular sevinmiştir
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