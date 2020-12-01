G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti
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G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti

01.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:52

Galatasaray'da koronavirüs testi negatif çıkan Babel, Omar, Belhanda ve Okan Koçuk bu hafta Hatayspor kafilesinde yer alacak. Arda Turan ise TFF protokolleri gereği kadroda yer almayacak.

Galatasaray Kulübü, koronavirüse yakalanan futbolcularla ilgili açıklama yayınladı.

Koronavirüse yakalanan beş futbolcudan dördüne tedavi ve izolasyon sürecinin ardından yapılan üst üste iki testin de negatif çıktığı belirtildi. Buna göre Omar Elabdellaoui, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, perşembe günü yapılacak testlerde negatif sonuç alırsa Hatayspor karşılaşmasında görev yapabilecekler.

Arda Turan ise 25 Kasım'da yapılan testi tekrar pozitif çıktığı için 9 Aralık tarihine kadar forma giyemeyecek.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncumuzdan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testler ikişer kez negatif sonuçlanmıştır. Bu oyuncularımız, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlamış, oyuncularımızın Cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması hâlinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmamıştır.''

''Oyuncularımızdan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacaktır.''

G.Saray'da koronavirüse yakalanan 5 futbolcudan 4'ü iyileşti
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