G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi
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G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi

22.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:10

G.Saray'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Takımın üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında iplerin kopmasına neden oldu. Başkan Cengiz'in Terim için "Çağırdığımızda koşarak gelir" ifadesini kullanması ve tecrübeli hocanın bundan rahatsız olması, gerilimi zirveye taşıdı.

Galatasaray'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Futbol takımının üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı.

Falcao'nun yüksek maliyetle transfer edilmesiyle birlikte Terim'in koyduğu tavrın etkileri bugüne kadar devam etti. "Hocamızla sorun olmaz" diyen Başkan Mustafa Cengiz'in Terim için "Çağırdığımızda koşarak gelir" şeklinde kullandığı ifadenin basına yansıması da akıllara Ünal Aysal'ın eleman krizini getirdi.

HUZURSUZLUK VAR

Terim'in de birçok konuda şikâyetçi olduğu ortada. TFF'ye ve ezeli rakiplere karşı yaşanan bir kriz durumunda yönetimin sus pus kalmasını kabullenemeyen sarı-kırmızılıların hocası, transferlerin yanlış planlandığını düşünüyor.

Takımdan gönderilmesini istediği futbolcuların satışının gerçekleşmemesinden dolayı da takım içinde huzursuzluklar meydana geldi. Genç futbolcuların daha çok süre alması gerektiği yönünde yapılan yorumlar ise Fatih Terim'in otoritesini sarsmaya başladı.

(Sözcü)

G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi

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Haber Yorumları (8)
ESMER: Hepsi aynı zıhnıyet gençler le oyna şampıyon olma gençler bizim geleceğimiz geleceğimizi soğuttunuz memleketten spor dan
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REALİTE: terim bu kaçıncı hep aynı numaralar. . . . baktıki fb 2 gömlek üstün en iyisi yönetime çatıp kendini kovdurmak, nasılsa şenol güneş yakında kovulur milli takıma kim gidecek, dön baba dönelim, bi terime bi şenola gidelim. . .
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JJJJJJJJJ: çağırdığımızda koşarak gelir dediğinde ben sevimli dostumuz fatih terimi kast ettiğini anlamıştım hav hav
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