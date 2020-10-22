G.Saray'da ikinci eleman krizi! Terim'le yönetim karşı karşıya geldi

G.Saray'da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Takımın üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında iplerin kopmasına neden oldu. Başkan Cengiz'in Terim için "Çağırdığımızda koşarak gelir" ifadesini kullanması ve tecrübeli hocanın bundan rahatsız olması, gerilimi zirveye taşıdı.