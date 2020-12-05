G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak

05.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:25

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan son dakikalarlarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Göztepe ve Beşiktaş maçlarında takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan şoku yaşanıyor.

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Akdeniz ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan maçın 90+7. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

ESKİ HOCASININ KARŞISINA ÇIKAMAYACAK

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan Göztepe ile oynanacak erteleme ve 12. haftada oynanacak Beşiktaş maçlarında görev yapamayacak.

Çağdaş Atan gördüğü bu kırmızı kart sonrası eski hocası Sergen Yalçın karşısında takımının başında olma şansını da kaçırmış oldu.

G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Muhsin Fahrizade
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ateş Aralık Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 16:25:12. #1.14#
title