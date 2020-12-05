G.Birliği maçında kırmızı kart gören Alanyasporlu Çağdaş Atan, Beşiktaş maçında takımın başında yer alamayacak

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan son dakikalarlarda gördüğü kırmızı kart nedeniyle Göztepe ve Beşiktaş maçlarında takımının başında olamayacak.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan şoku yaşanıyor.

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen ve bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Akdeniz ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan maçın 90+7. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

ESKİ HOCASININ KARŞISINA ÇIKAMAYACAK

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Çağdaş Atan Göztepe ile oynanacak erteleme ve 12. haftada oynanacak Beşiktaş maçlarında görev yapamayacak.

Çağdaş Atan gördüğü bu kırmızı kart sonrası eski hocası Sergen Yalçın karşısında takımının başında olma şansını da kaçırmış oldu.