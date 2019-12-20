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Futbolun kalbi okul sporlarında atıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futbol İl Birinciliği maçlarına 88 okulun futbol takımı katılıyor.

20.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:50
Futbolun kalbi okul sporlarında atıyor

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İl Birinciliği maçlarına 88 okulun futbol takımı katılıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 - 2020 sezonu Okullar Arası Futbol İl Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahalarında yapılan müsabakalarla devam ediyor.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda küçük, yıldız ve genç kategorilerinde 88 okul takımı mücadele ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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