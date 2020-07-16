Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen futbolda şike fumpası davasında mahkeme, Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, davanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, şike davasında Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verdi

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 tarihinde, saat 10.00'a ertelenmesine hükmetti.