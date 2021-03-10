Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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İngiltere'de futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı rekor denemesinde ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi. Cooke, bu performansıyla dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.