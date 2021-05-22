Futbolcu Ceyhun Gülselam'ın Galatasaray'ı icraya verdiği iddiası
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Futbolcu Ceyhun Gülselam'ın Galatasaray'ı icraya verdiği iddiası

Futbolcu Ceyhun Gülselam'ın Galatasaray'ı icraya verdiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Spor

Mustafa Cengiz, Galatasaray'da seçim öncesi yaptığı açıklamada Ceyhun Gülselam'ın kulübü icraya verdiğini iddia etmişti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Gülselam, Mustafa Cengiz'in ''Bizi icraya verdi'' iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında "Ceyhun Gülselam bizi icraya vermişti, transferimiz kapanmıştı'' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

GÜLSELAM İDDİALARI YALANLADI

İddialara Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Ceyhun Gülselam, yaptığı paylaşımda "Kamuoyunun Bilgisine: Benim Ceyhun Gülselam olarak, ne geçmişte Galatasaray'ın aleyhinde bir davam olmuştur ne de böyle bir davadan haberim vardır. Bundan sonra da böyle bir davanın tarafımdan açılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ DEĞİL, MENAJERİ VERDİ"

Bu açıklamanın ardından Mustafa Cengiz "Kendisi değil, menajeri icraya koydu. Kendisi çok karakterli bir kişilik, biz onu severiz" dedi.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Futbolcu Ceyhun Gülselam'ın Galatasaray'ı icraya verdiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Mustafa Cengiz, Galatasaray'da seçim öncesi yaptığı açıklamada Ceyhun Gülselam'ın kulübü icraya verdiğini iddia etmişti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Gülselam, Mustafa Cengiz'in ''Bizi icraya verdi'' iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

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Futbolcu Ceyhun Gülselam'ın Galatasaray'ı icraya verdiği iddiası - Haberler Spor
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