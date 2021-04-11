Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin
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Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin

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Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi ve eski model Ebru Şancı, sosyal medyadan yaşadığı evin site yönetimini topa tuttu. Site içinde sokak köpeklerinin zehirli iğnelerle vurulduğuna tanık olan Şancı, iğnelerin fotoğrafını çekerek site yönetimine isyan etti. Eski model ödediği aidat üzerinden site yönetimini suçlarken, "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" ifadelerini kullandı.

Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, hayvanlara olan hassasiyetiyle biliniyor. Sık sık sokak hayvanlarına yardım eden Şancı, evini de 8 köpekle paylaşıyor.

ÇİLEDEN ÇIKTI

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğuna tanık olunca çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı paylaşımında site yönetimine ödediği aidatını da söyledi.

Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şancı, daha önce de davalık olduğu site yönetimini suçlarken "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" diyerek isyan etti.

Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin
Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk
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