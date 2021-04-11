Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başarılı savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi ve eski model Ebru Şancı, sosyal medyadan yaşadığı evin site yönetimini topa tuttu. Site içinde sokak köpeklerinin zehirli iğnelerle vurulduğuna tanık olan Şancı, iğnelerin fotoğrafını çekerek site yönetimine isyan etti. Eski model ödediği aidat üzerinden site yönetimini suçlarken, "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" ifadelerini kullandı.