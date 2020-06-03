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İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere'de altı Championship kulübünde 9 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. İngiltere Futbol Ligi, daha önce de 15 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

İngiltere Championship'te 9 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
03.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:29

İngiltere Futbol Ligi (EFL), altı Championship kulübünde 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 94 test yapıldığı, 6 ayrı kulüpte 9 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

15 KİŞİ KORONAYA YAKALANMIŞTI

EFL daha önce 15 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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