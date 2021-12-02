Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Burak Şeker, Sabri Öğe, Onur Gülter

Göztepe: Megyeri (Dk. 59 Arda Özçimen), Yusuf Talum, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Murat Paluli (Dk. 59 Erkam Kömür), Tijanic (Dk. 46 Efe Can Saçıkara), Obinna (Dk. 59 Ege Özkayımoğlu), Baku, Lourency, Beykan Şimşek (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Cherif Ndiaye

Kahta 02 Spor: Onur Güney, Mehmet Doğan, Osman Çağlar Uç, Emrullah Sarıhasanoğlu, Mehmet Berber (Dk. 46 Serdar Aşuk), Barış Kılıç (Dk. 76 Muhammed Şiyar Eroğlu), İdris Güneş (Dk. 56 Muhammed Çoban), Gürkan Arslan, Ömer Faruk Canbirdi, İsmail Palta (Dk. 87 Vedat Yeşilkaya), Murat Şamil Kurt (Dk. 56 Tunahan Birinci)

Goller: Dk. 20 ve 55 Cherif Ndiaye, Dk. 42 Kahraman Demirtaş, Dk. 79 Arslanagic, Dk. 86 Baku (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 55 Emrullah Sarıhasanoğlu (Kahta 02 Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kahta 02 Spor'u 5-0 mağlup eden Göztepe, 5. tura yükseldi.

20. dakikada Beykan Şimşek'in attığı pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

42. dakikada sol kanattan Beykan Şimşek'in yaptığı ortada Emrullah'ın kafasında seken topla arka tarafta buluşan Kahraman Demirtaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

55. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafayla indirdiği topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

79. dakikada sol kanattan Efe Can Saçıkara'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arslanagic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

86. dakikada sol kanattan Ege'nin yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla buluşan Baku'nun sert şutunda, meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 5-0.

Müsabakadan 5-0 galip ayrılan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.