Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: AntalyaHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin GözütokFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, PodolskiAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih...
Stat: Antalya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Alpaslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Podolski
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek
Gol: Dk. 17 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Amilton, Dk. 27 Eren Albayrak, Dk. 35 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 32 Berkan Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
17. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında, Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Podolski, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0
36. dakikada Tzavellas'ın ortasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.
37. dakikada Eren Albayrak'ın hatalı pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Salih Uçan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
43. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, Podolski'nin pasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Bünyamin Balcı'nın yerden vuruşunda, top auta çıktı.
44. dakikada Eren Albayrak'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Podolski'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin