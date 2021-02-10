Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

10.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:38
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Onyekuru, Mustafa MuhammedAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje,...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Belhanda, Babel, Onyekuru, Mustafa Muhammed

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar

Goller: Dk. 31 Babacar, Dk. 42 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a konuk olan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

24. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Davidson, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Hiç kimsenin dokunamadığı top ters köşedeki Efecan Karaca'ya geldi. Bu oyuncu, pasını yakınında olan ve açısı daha iyi olan Salih Uçan'a çıkardı. Salih'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

31. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Kaleci Marafona'nın degajında ileride tek başına topu alan Babacar, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Karşısına gelen Marcao'dan sıyrılan Senegalli futbolcu yakın köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

33. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında bekletmeden şutunu çeken Mustafa Muhammed, topu ters kanattan auta attı.

42. dakikada Alanya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Davidson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Salih Uçan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direk dibinden ağlara gönderdi: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 2-0 öne bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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