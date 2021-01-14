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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

14.01.2021 21:15 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:18
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat TemelAytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Siopis (Dk. 73 Salih Uçan), Berkan Kutlu (Dk. 83 Ceyhun Gülselam), Bakasetas (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ramazan Keleş, Hakan Yemişken, Murat Temel

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 83 Efkan Bekiroğlu), Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Siopis (Dk. 73 Salih Uçan), Berkan Kutlu (Dk. 83 Ceyhun Gülselam), Bakasetas (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Davidson, Babacar (Dk. 73 Umut Güneş)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş (Dk. 87 Muhammet Emin Yavaş), Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Donald (Dk. 46 Teikeu), Darri (Dk. 46 Novikovas), Emrah Başsan (Dk. 64 Cenk Ahmet Alkılıç), Oltan Karakullukçu, Sadiku (Dk. 80 Özgür Sert)

Goller: Dk. 7 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 14 ve 57 Babacar, Dk. 24 Caulker, Dk. 77 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Oltan Karakullukçu, Dk. 65 Murat Uçar, Dk. 89 Mina (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 89 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

57. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda buluştuğu topla rakip alana giren Tayfur Bingöl, sağdan bindiren Fatih Aksoy'a çıkardı. Bu futbolcunun rakip ceza sahası son çizgisine girerek, yerden yaptığı ortada Babacar topu filelerle buluşturdu: 3-1

71. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışında serbest vuruş kullandı. Ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerde topun başına geçen Davidson'ın şutu üstten dışarı çıktı.

77. dakikada Alanyaspor farkı Davidson ile üçe çıkardı. Rakip orta alanında Salih Uçan, topu ceza sahası yayı içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bakasetas bekletmeden içeriye koşu yapan Davidson'ı topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale adını yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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