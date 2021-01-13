Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mert Bulut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Azubuike, Giuliano, Aleksic, Berkay Özcan, Crivelli, Demba Ba

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Yasin Güreler, İsmail Konuk, Baran Işık, Samet Asatekin, Segbefia, Onur Ayık, Gökcan Kaya, Cajic, Vedat Bora, Thuram

Goller: Dk. 8 Demba Ba, Dk. 42 İsmail Konuk (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir), Dk. 34 Vedat Bora (Tuzlaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Tuzlaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli ile verkaç yapan Aleksic, ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Aleksic, boş pozisyondaki Demba Ba'ya pasını attı. Senegalli oyuncu, meşin yuvarlağı tek vuruşla boş kaleye gönderdi: 1-0.

15. dakikada Tuzlaspor'un gelişen atağında Vedat Bora'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökcan Kaya, sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Berkay Özcan, ceza sahasına girdi. Berkay'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Haydar Yılmaz soluna uzanıp çeldi.

34. dakikada Tuzlaspor beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Mehmet Topal'dan Thuram topu kaptı. Thuram, ceza sahasındaki Onur Ayık'a pasını attı. Onur, Ravil'den kurtulmaya çalışırken, bu oyuncuya çarpan top Vedat Bora'nın önünde kaldı. Vedat da topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

42. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Rafael'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba gelişine vurdu, altı pas önündeki Tuzlasporlu İsmail Konuk'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever