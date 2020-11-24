Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

24.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:55
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: ÜlkerHakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk CurbayFenerbahçe: Altay Bayındır, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Dk. 46 Novak), Ozan Tufan (Dk. 46 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Eyüp Akcan), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Dk. 46 Novak), Ozan Tufan (Dk. 46 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Eyüp Akcan), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Fatih Ayık (Dk. 87 Murat Akgül), Furkan Sağman, Abdulkadir Aksu, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Dk. 46 Ali Say), Şefki Çınar (Dk. 67 Muhammet Mustafa Gundak), Cumhur Yılmaztürk, Ozan Kılıçoğlu (Dk. 67 Abdullah Halman), Emre Şahin (Dk. 67 Volkan Eğri), Mustafa Türk

Goller: Dk. 41 ve Dk. 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Fatih Ayık, Dk. 25 Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Dk. 25 Serdar Aziz, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun sıfırdan yerden pasına şık bir topuk vuruşu yapan Pelkas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

68. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Ceza yayı solunda rakibinden topu kapan Thiam'ın uzak direğe plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

73. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan gelişen atakta ceza yayı dışında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye çıkardı. Ademi'nin kontrol ettikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

İlgili Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Adanaspor: 2 - Sakaryaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Sivas Belediyespor: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Sivas Belediyespor: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 1922 Konyaspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 1 1922 Konyaspor: 0
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Deniz Seki Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 23:00:50. #1.14#
title