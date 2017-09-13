Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Stat: DragaoHakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres (Dk. 46 Otavio), Danilo (Dk. 81 Hernani), Corona (Dk. 46 Andre), Brahimi, Marega, SoaresBeşiktaş: Fabricio, Adriano (Dk.
Stat: Dragao
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres (Dk. 46 Otavio), Danilo (Dk. 81 Hernani), Corona (Dk. 46 Andre), Brahimi, Marega, Soares
Beşiktaş: Fabricio, Adriano (Dk. 87 Necip Uysal), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Medel), Quaresma (Dk. 73 Negredo), Talisca, Babel, Cenk Tosun
Goller: Dk. 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 86 Babel (Beşiktaş), Dk. 21 Tosic (Kendi kalesine) (Porto)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ricardo, Dk. 81 Andre (Porto), Dk. 68 Caner Erkin (Beşiktaş)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi.
61. dakikada ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Soares'in sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
64. dakikada Telles'in sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Marcano'nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio'yu geçen meşin yuvarlağı Oğuzhan Özyakup, çizgi üzerinden taca attı.
84. dakikada Hernani'nin ceza alanı önünden şutunda, top yandan auta gitti.
86. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta gelişen atakta iyi paslaşan siyah-beyazlı takımda son çizgide topla buluşan Negredo, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Babel'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.