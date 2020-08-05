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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: ParkenHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, KaufmannMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan...

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
05.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:50

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba

Gol: Dk. 4 Wind (Kopenhag)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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