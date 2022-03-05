Futbol: TFF 3. Lig
AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'la 1–1 berabere kaldı.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'la 1–1 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçta, hakemler Cihan Ölmez, Ulaş Çelik ve Ahmet Fındık görev aldı.
Yeşilyurt Belediyespor 30. dakikada Alpay Aldemir ile 1-0 öne geçti.
İkinci yarı baskılı oynayan Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor, 57 dakikada Alp Huy'ın attığı golle beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi. ???????
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor