Futbol: TFF 3. Lig
AA, Mehmet Emin Göresiye - Spor
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TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kuşadasıspor'a 2-1 yenildi.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kuşadasıspor'a 2-1 yenildi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçı Şahin Berker, Erdem Tanış ve Coşkun Yalçın yönetti.
Kuşadasıspor 10. dakikada Özer Ozan Pekdemir'in attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı. 75. dakikada Malatya Yeşilyurt Belediyespor Hasan Ahmet Sarı'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Golden sonra ataklarını artıran Kuşadasıspor 79. dakikada Murat Çaydemir attığı golle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor