Futbol: TFF 3. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
TFF 3. Lig. 2. Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bayrampaşaspor'a 2-0 yenildi.
TFF 3. Lig. 2. Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bayrampaşaspor'a 2-0 yenildi.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçın 33. dakikasında Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu Ulaş Girgin kendi kalesine attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Bayrampaşaspor, 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda ise Bayrampaşaspor'un golünü 65. dakikada İsmail Cem Çavuşluk kaydetti.
Karşılaşma konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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