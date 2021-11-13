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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig. 2. Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bayrampaşaspor'a 2-0 yenildi.

TFF 3. Lig. 2. Grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Bayrampaşaspor'a 2-0 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçın 33. dakikasında Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu Ulaş Girgin kendi kalesine attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bayrampaşaspor, 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda ise Bayrampaşaspor'un golünü 65. dakikada İsmail Cem Çavuşluk kaydetti.

Karşılaşma konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri

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