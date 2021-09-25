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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No lu sahada oynanan maçın ilk yarısı, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un konuk ekip karşısında 30. dakikada Alpay Aldemir'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü, 84. dakikada Yasin Uzunoğlu attığı golle beraberliği yakaladı.

Maç, iki takımın 1-1 beraberliği ile sonuçlandı.

Futbol: TFF 3. Lig

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri
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