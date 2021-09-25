Futbol: TFF 3. Lig
AA / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 No lu sahada oynanan maçın ilk yarısı, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un konuk ekip karşısında 30. dakikada Alpay Aldemir'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.
Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü, 84. dakikada Yasin Uzunoğlu attığı golle beraberliği yakaladı.
Maç, iki takımın 1-1 beraberliği ile sonuçlandı.
AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor Haberleri