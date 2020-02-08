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Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 22. hafta heyecanı oynanan 4 maçla başladı.

08.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:50
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 22. hafta heyecanı oynanan 4 maçla başladı.

1. Grup'ta Yomraspor ile Belediyespor takımları arasında Yomra İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma, yoğun kar yağışı nedeniyle 15. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Bu karşılaşma, hava ve saha koşullarının uygun olması durumunda yarın aynı saatte, yarıda kaldığı dakikadan itibaren devam edecek.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Çatalcaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

2. Grup:

1877 Alemdağspor-Karşıyaka: 1-2

3. Grup:

Somaspor-Medical Park Batman Petrolspor: 1-1

Altındağ Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Kaynak: AA
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