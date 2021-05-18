Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final
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Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final

Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa SavranlarAltınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Burak İnce), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 87 Şeref Özcan), Enis Destan (Dk. 63 Hüsamettin Yener)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Mücahit Albayrak, Hamroun (Dk. 80 Coureur), Savicevic (Dk. 86 Erhan Kartal), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 70 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Gökhan Alsan), Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 49 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 84 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kahraman Demirtaş, Dk. 41 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 23 Yasin Öztekin, Dk. 83 Savicevic (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altınordu, Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın 89. dakikasında Altınordu ceza sahası içindeki bir pozisyondan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, pozisyonda Ufuk Budak'ın topu elle müdahale ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Gökhan Alsan'ın kullandığı atışta kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da oynanacak.

Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final
Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final
Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final
Futbol: TFF 1. Lig play-off yarı final

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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