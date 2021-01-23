Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Mehmet AkıncıkRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 60 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Pote (Dk. 60 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 87 Mehmet Yiğit), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Dk. 60 Halilovic), Del Valle (Dk. 88 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 87 Hakan Bilgiç), Gökhan Güney
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Serkan Göksu (Dk. 85 Kartal Kayra Yılmaz), Gökhan Süzen (Dk. 67 Okan Derici), Gomis (Dk. 67 Akabueze), Hasan Batuhan Artarslan, Ahmet Canbaz (Dk. 85 Muammer Denizhan Taşkan), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 46 Sow)
Gol: Dk. 15 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Doğan Can Davas, Dk. 48 İshak Çakmak, Dk. 74 Del Valle (Bandırmaspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan