Tuzlaspor: 0 - Altay: 1
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Tuzlaspor: 0 - Altay: 1

30.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:42
Tuzlaspor: 0 - Altay: 1

TFF 1'inci Lig 8'inci hafta erteleme mücadelesinde Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1'inci Lig 8'inci hafta erteleme mücadelesinde Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Vefa

HAKEMLER: Ali Şansalan, Deniz Turgut, Mehmet Ali AkkorTUZLASPOR: Angeler, İsmail Konuk, Arif Morkaya, Yohou, Yasin Güreler, Aosman (Dk. 64 Onur Ayık), Cajic, Samet Asatekin (Dk. 88 Özgür Can Özcan), Gökcan Kaya (Dk. 75 Pucko), Ahmet Yazar, ThuramALTAY: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Yılmaz Özeren (Dk. 69 Ziya Alkurt), Thiam, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Regattin (Dk. 87 Yekta Kurtuluş), Erhan Çelenk (Dk. 69 Scuk), Paixao (Dk. 90 3 İbrahim Öztürk)GOL: Dk. 86 Berkay Sülüngöz (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Yılmaz Özeren, Dk. 71 Scuk, Dk. 76 Thiam (Altay), Dk. 90 1 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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