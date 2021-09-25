Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Cemal AlpayGençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 90+5 Metehan Mert), Lima (Dk. 83 Gökhan Gül), LuaLua (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 90+5 Metehan Mert), Lima (Dk. 83 Gökhan Gül), LuaLua (Dk. 90+2 Musa Şahindere), ???????Eleke

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Dk. 80 Arda Köksal), Abdurrahman Canlı (Dk. 87 Tugay Kacar), Roshi, Bertu Alican Özyürek (Dk. 63 Odah), Bregu (Dk. 63 Novak), Kasongo

Gol: Dk. 49 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 34 Arda Kızıldağ, Dk. 58 Tshibola, Dk. 73 Lima, Dk. 89 Mert Kula (Gençlerbirliği), Dk. 85 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+4 Abdurrahim Dursun (Beypiliç Boluspor)

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.???????

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli
Magazin Düm Tek Tek
Spor Hava Durumu Cüneyt Çakır Marcao
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu Münir Karaloğlu Gülşen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 21:35:17. #1.12#