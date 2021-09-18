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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Abdullah Uğur SarıManisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Dk. 65 Sousa), Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Okan Eken), Kubilay Aktaş (Dk. 80 Muhammet Taha Şahin), Hakan Barış, Kouter, Anıl Koç (Dk.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Abdullah Uğur Sarı

Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Dk. 65 Sousa), Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Okan Eken), Kubilay Aktaş (Dk. 80 Muhammet Taha Şahin), Hakan Barış, Kouter, Anıl Koç (Dk. 65 Tabekou), Sertaç Çam, Kemal Rüzgar (Dk. 65 Diallo)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Gökay Güney, Lokman Gör, Süleyman Luş, Landel, Mehmet Özcan, Pucko (Dk. 83 Kerim Avcı), Akabueze (Dk. 90 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas (Dk. 90 Adeede), Manaj (Dk. 71 Bilal Ceylan)

Goller: Dk. 17 Akabueze, Dk. 34 Doğan Can Davas, Dk. 75 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 90+4 Sertaç Çam (Manisa)

Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmet Kesim, Dk. 45 Kubilay Aktaş, Dk. 72 Kouter (Manisa)

TFF. 1. Lig'in 6. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Manisa'yı 3-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

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