Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi KaradorukBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu, Onur Ayık (Dk. 62 Camara), Mrsic (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Del Valle (Dk. 76 Kehinde), Bammou (Dk. 83 Yunus Emre Mertoğlu)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 80 Muammer Sarıkaya), Abazaj, Cajic (Dk. 88 Muhammed Yıldırım), Ethemi (Dk. 71 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 19 Bammou, Dk. 76 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Alim Öztürk, Dk. 43 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 39 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 2. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 6'ya çıkardı. İstanbulspor ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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