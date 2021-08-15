Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarDenizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık, Kadir Kurt (Dk. 46 Murathan Sütçü), Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Muhammet Özkal, Hüseyin Furkan Uslu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Sağlık, Kadir Kurt (Dk. 46 Murathan Sütçü), Oğuz Yılmaz, Görkem Can, Muhammet Özkal, Hüseyin Furkan Uslu, Muhammed Eren Kıryolcu (Dk. 46 Ferhat Erdoğan), Özer Özdemir, Mehmet Ali Ulaman (Dk. 76 Alihan Kalkan), Veton Tusha
Royal Hastanesi Bandırmasp?or: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun (Dk. 90 Süleyman Luş), Mulumba, Landel (Dk. 81 Manaj), Doğan Can Davas (Dk. 69 Selçuk Alibaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Burak Süleyman (Dk. 81 Akabueze), Keny
Goller: Dk. 29 Burak Süleyman, Dk. 39 Levent Ayçiçek (Royal Hastanesi Bandırmaspor),
Sarı kartlar: Dk. 13 Hüseyin Furkan Uslu, Dk. 62 Görkem Can (Denizlispor), Dk. 51 Doğan Can Davas, Dk. 68 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu