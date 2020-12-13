Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig

13.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:47
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Bahattin Şimşek, Murat Temel, Murat Tuğberk CurbayTuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Aosman (Dk. 61 Vedat Bora), Ahmet Yazar (Dk. 82 Onay Kutay Kurt), Gökcan Kaya, Pucko (Dk.

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Temel, Murat Tuğberk Curbay

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Aosman (Dk. 61 Vedat Bora), Ahmet Yazar (Dk. 82 Onay Kutay Kurt), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 90+2 Samet Asatekin), Thuram

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Samet Akaydın, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Uğur Utlu (Dk. 67 İrfan Akgün), Cem Ekinci (Dk. 62 Dodoo), Barış Alper Yılmaz, Manaj

Gol: Dk. 45 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Cem Ekinci, Dk. 39 Muhammed Birkan Tetik, Dk. 88 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 38 Arif Morkaya, Dk. 45+1 Aosman, Dk. 88 Vedat Bora (Tuzlaspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

İlgili Haberler

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Adem Ljajic Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Bakan Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:50:41. #1.15#
title