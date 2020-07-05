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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali AkkorAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic (Dk. 77 Adil Demirbağ), Okan Alkan, Rassoul, Volkan Şen (Dk. 66 Pa Dibba), Aosman (Dk. 46 Sinan Kurt), Erkan Zengin, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
05.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:32

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Akkor

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic (Dk. 77 Adil Demirbağ), Okan Alkan, Rassoul, Volkan Şen (Dk. 66 Pa Dibba), Aosman (Dk. 46 Sinan Kurt), Erkan Zengin, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 77 Kosecki)

Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya (Dk. 66 Doğa İşeri), Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Putsila), Kerim Avcı (Dk. 87 Alhassan), Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Paixao, Tatos

Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 80 Hasan Kılıç (Adana Demirspor), Dk. 65 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Paixao (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 58 Hamidou Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Okan Alkan, Dk. 69 Rassoul, Dk. 81 Cüneyt Dumlupınar (Teknik Sorumlu) (Adana Demirspor), Dk. 22 Cenk Özkaçar (Yedek kulübesinde), Dk. 44 Yılmaz Özeren, Dk. 62 Kerim Avcı (Altay)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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