Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içi oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor: Emre Malok
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak
16.30 Akhisarspor-Giresunspor: Caner Ak
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yiğit Arslan
27 Şubat Perşembe:
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Murat Erdoğan
19.00 Bursaspor-Altay: Burak Şeker