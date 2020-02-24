Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

24.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:50
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içi oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor: Emre Malok

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor: Erkan Özdamar

19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

26 Şubat Çarşamba:

16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Onur Özütoprak

16.30 Akhisarspor-Giresunspor: Caner Ak

19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yiğit Arslan

27 Şubat Perşembe:

14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Murat Erdoğan

19.00 Bursaspor-Altay: Burak Şeker

Kaynak: AA
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