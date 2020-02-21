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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir YeniHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan (Dk. 90 Onur Bayramoğlu) Metehan Altunbaş (Dk. 67 İbrahim Halil Öner), Kıvanç Karakaş (Dk.

21.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:12
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Yeni

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mevlüt Çelik, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan (Dk. 90 ) Metehan Altunbaş (Dk. 67 İbrahim Halil Öner), Kıvanç Karakaş (Dk. 77 Furkan Balaban), Mete Kaan Demir, Cemali Sertel


Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 64 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Alican Özfesli), Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 76 Helder Barbosa)

Gol: Dk. 87 Erdal Akdarı (Kendi kalesine) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ilgaz, Dk. 30 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 53 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Hatayspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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