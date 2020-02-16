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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl UstaFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45+4 Erdal Öztürk), Ndao (Dk. 77 Emeghara), Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk.

16.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:44
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Kadir Sağlam, Ata Yıldırım, Anıl Usta

Karagümrük: Aykut Özer, , Fatih Kuruçuk, , Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 45+4 ), Ndao (Dk. 77 Emeghara), Sabo, Jorquera, Sobiech (Dk. 90+4 Barış Başdaş)

Giresunspor: Facchini, Uğur Akdemir, Murat Akça, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Foguinho (Dk. 76 Mehmet Güven), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 66 Özgür Can Özcan), Del Valle, Landel, Rusescu (Dk. 46 Milinkovic)

Goller: Dk. 24 Jorquera (Penaltıdan), Dk. 79 Erdal Öztürk (Fatih Karagümrük), Dk. 70 Ahmet Kesim (Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Landel (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Foguinho, Dk. 47 Milinkovic, Dk. 86 Muhammed Bayır (Giresunspor), Dk. 33 Sobiech, 45+1 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Yalçın Ayhan, Dk. 78 Erdal Öztürk, Dk. 83 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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