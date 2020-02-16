Futbol: TFF 1. Lig
Stat: AktepeHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanKeçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk.
Stat: Aktepe
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Cihan Can, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)
Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkaçar, Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri), Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci), Adamu, Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos), Paixao, Leandrinho
Goller: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 16 Kappel, Dk. 39 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 90+3 Leandrinho (Altay), Dk. 39 Bokila, Dk. 90+1 Abdulkadir Korkut (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altay'ı 2-0 yendi.