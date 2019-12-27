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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali TunaAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Diniz, Enes Yasin Akyol (Dk. 74 Özkan Taştemur), Abdulkadir Özdemir, Bagayoko, Hakan Barış, Furkan Özçal (Dk. 63 Utku Şen), Roni (Dk.

27.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:02
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna

Adanaspor: Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Diniz, Enes Yasin Akyol (Dk. 74 Özkan Taştemur), , Bagayoko, , Furkan Özçal (Dk. 63 Utku Şen), Roni (Dk. 82 Okan Kurt), Eren Keleş, Evren Korkmaz

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay (Dk. 68 Barış Başdaş), Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 62 Sosseh), Ramazan Civelek, Darri, Emeghara (Dk. 73 Abdülhamit Yıldız)

Goller: Dk. 33 Eren Keleş, Dk. 85 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Eren Keleş, Dk. 69 Utku Şen (Adanaspor), Dk. 84 Abdülhamit Yıldız (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Kaynak: AA
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