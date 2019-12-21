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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Deniz TurgutHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 90+2 Muhammed Samed Karakoç), Rayane, Selim Ilgaz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Bokila, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 84 Alican Özfesli), Caner Hüseyin Bağ (Dk.

21.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:12
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Deniz Turgut

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 90+2 Muhammed Samed Karakoç), Rayane, , Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Bokila, , Barbosa (Dk. 84 Alican Özfesli), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 67 Quali)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Enes Yasin Akyol, Evren Korkmaz, Renan Diniz, Okan Adil Kurt (Dk. 90+1 İbrahim Aksu), Özkan Taştemur (Dk. 80 Mustafa Saltuk Ceviz)

Gol: Dk. 66 Selim Ilgaz (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk.19 Hakan Barış, Dk. 56 Özkan Taştemur, Dk. 63 Marvin Sinan Büyüksakarya, Dk. 80 Okan Kurt (Adanaspor), Dk. 73 Bokila, Dk. 76 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+3 Alican Özfesli (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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