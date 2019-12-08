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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal ElmasAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç), Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt, Aosman (Dk. 68 Tevfik Altındağ), Kosecki, Berk Yıldız (Dk.

08.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:10
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim?

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, (Dk. 88 Tayyip Talha Sanuç), , Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt, Aosman (Dk. 68 ), Kosecki, Berk Yıldız (Dk. 74 Volkan Şen), Traore, Samed Ali Kaya

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Merthan Açıl (Dk. 73 Hasan Ayaroğlu), Aykut Demir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 67 Sunu), Mucahit Albayrak, Mehmet Murat Uçar, İbrahim Akdağ, Scuk, Obertan (Dk. 80 Rashad Muhammed), Emrah Başsan, Pote

Gol: Dk. 52 Aosman (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Traore, Dk. 79 Emre Nefiz, Dk. 88 Mehmet Uslu, Dk. 90+1 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 50 Scuk, Dk. 84 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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