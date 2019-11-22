Futbol: TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk. 69 Hakan Barış), Renan Diniz, Özkan Taşdemir, Ronei
Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu, Del Valle (Dk. 68 Limbombe), Tanase, Renan Foguinho (Dk. 89 Mehmet Taş), Muhammed Ertürk (Dk. 59 Özgürcan Özcan), Uğur Akdemir
Goller: Dk. 54 Ahmet Dereli (Adanaspor), Dk. 81 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 57 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Tanase, Dk. 39 Ahmet Kesim, Dk. 71 Uğur Akdemir, Dk. 84 Limbombe, Dk. 89 Numan Çürüksu, Dk. 89 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 20 Özkan Taştemur, Dk. 86 Ahmet Dereli, Dk. 88 Renan Diniz, Dk. 89 Serhat Tunç, Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.