Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Hakeme itiraz etmek isterken penaltıya sebep oldu
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Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Hakeme itiraz etmek isterken penaltıya sebep oldu

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Hollanda Kraliyet Kupası final maçında PSV ve ADO Den Haag kadın futbol takımları karşılaştı. Mücadeleye PSV'li futbolcu Janou Levels'in elle müdahalesi damga vurdu. Hakeme itiraz etmek için kaldırdığı eline top çarpan Leves, penaltıya sebep oldu. Yaşanan ilginç anın ardından Gwyneth Hendriks penaltı vuruşunu gole çeviremedi ve Den Haag karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak kupayı PSV'ye kaptırdı.

PSV ve ADO Den Haag kadın futbol takımları arasında oynanan Hollanda Kraliyet Kupası maçına penaltı pozisyonu damga vurdu.

PSV KUPAYI TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI

Karşılaşmanın 17. dakikasında ADO Den Haag takımının PSV ceza sahası içinde yaptığı atak esansında PSV oyuncusu Janou Levels, hakeme rakip oyuncunun topa elle temas ettiğini ifade etmek için elini havaya kaldırdı. O sırada havada olan top Levels'in eline çarptı. Hakem Shona Shukrula da tereddüt etmeden PSV aleyhine penaltı verdi. Gwyneth Hendriks'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci kurtardı. Mücadeleyi 1-0 kazanan PSV tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Futbol tarihinde böylesi az görülür! Hakeme itiraz etmek isterken penaltıya sebep oldu
Futbol tarihinde böylesi az görülür! Hakeme itiraz etmek isterken penaltıya sebep oldu
Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Hakeme itiraz etmek isterken penaltıya sebep oldu
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