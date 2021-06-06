Futbol tarihinde böylesi görülmedi! Hakeme itiraz etmek isterken penaltıya sebep oldu

Hollanda Kraliyet Kupası final maçında PSV ve ADO Den Haag kadın futbol takımları karşılaştı. Mücadeleye PSV'li futbolcu Janou Levels'in elle müdahalesi damga vurdu. Hakeme itiraz etmek için kaldırdığı eline top çarpan Leves, penaltıya sebep oldu. Yaşanan ilginç anın ardından Gwyneth Hendriks penaltı vuruşunu gole çeviremedi ve Den Haag karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak kupayı PSV'ye kaptırdı.