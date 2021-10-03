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Futbol: Süper Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Berisha, Serdar DursunKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Eren...

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Min-jae, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok

Goller: Dk. 16 Berisha, Dk. 45+5 Gustavo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Crespo, Dk. 45+2 Rossi (Fenerbahçe), Dk. 35 Sadiku (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada soldan Berisha'nın ayağının dışıyla ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un ön direkte dar açıdan vuruşunda, top auta gitti.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Berisha'nın dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top yükselerek ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

23. dakikada orta sahada rakibinden kazandığı topla ceza alanına yaklaşan Donk'un pasında, ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi.

41. dakikada Rossi'nin ceza sahası dışından şutunda Ertuğrul'un çeldiği top sol çaprazda Muhammed'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top kaleye paralel dışarı çıktı.

45+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi'nin ceza sahasına giren Gustavo'ya pasında Brezilyalı oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 2-0.

Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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